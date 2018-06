Provinciehuis gaat binnen vijf jaar van het gas

Het provinciehuis van Groningen moet binnen een aantal jaar helemaal van het gas af. Het college van Gedeputeerde Staten wil op die manier het goede voorbeeld geven.

De operatie kost zo'n 2,7 miljoen euro.

Kwart miljoen kuub

In het provinciehuis wordt nu nog gemiddeld 250.000 kuub gas per jaar verstookt. 'We zijn al van energielabel E naar C gegaan', vertelt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks). 'Maar ja, 250.000 kuub per jaar is nogal wat.'

Warmtepompen

Het provinciehuis heeft al een warmte- en koudeopslag. Die wordt de komende jaren uitgebreid. Verder worden er warmtepompen geïnstalleerd.

Het provinciehuis zal daardoor in de toekomst wel veel meer elektriciteit verbruiken. Vaak wordt ook gas gebruikt om in elektriciteitscentrales stroom op te wekken. Toch verplaatst de provincie het probleem hiermee niet, zegt Homan.

'Wij kiezen voor duurzame energie', zegt zij. 'En het liefst ook uit de eigen regio.'

Monument

Het oude deel van het provinciehuis is een monumentaal pand met dikke muren en dunne ramen. 'Daar mag je niet van alles mee. Het wordt ingewikkeld, want je moet met heel veel dingen rekening houden. Maar als het bij zo'n mooi oud pand lukt, dan kan het overal.'

Provinciale Staten moet nog wel een oordeel vellen over de plannen.

