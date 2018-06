Deel dit artikel:











'Werknemers AkzoNobel zullen eindbod niet accepteren' (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Daags voor de actiebijeenkomst bij AkzoNobel in Delfzijl, is voor vakbond FNV al duidelijk hoe de vlag erbij hangt. 'Als we begin volgende week gaan stemmen, verwacht ik dat werknemers het eindbod van Akzo niet zullen accepteren.'

Dat zegt Erik de Vries namens FNV Procesindustrie op basis van gesprekken met AkzoNobel-werknemers in Sassenheim, Rotterdam en Hengelo. Aanvullen pensioenfonds Woensdag organiseert FNV twee actiebijeenkomsten bij het terrein van Akzo in Delfzijl. De vakbond wil dat het chemiebedrijf een bijstorting doet van 400 miljoen euro in het bedrijfspensioenfonds. Tijdens gesprekken hierover kwam Akzo volgens FNV met 'onverwachte cao-voorstellen, in plaats van een toezegging tot bijstorten'. Daarnaast eist de vakbond dat AkzoNobel de arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid garandeert bij de op handen zijnde overname of verkoop van de chemietak van het bedrijf. 'Geen handtekeningenacties meer' Wanneer het eindbod van Akzo definitief geweigerd wordt, zal FNV alle vestigingen opnieuw bezoeken om de actiebereidheid te peilen. 'En dan hebben we het niet meer over handtekeningenacties', voorspelt De Vries.