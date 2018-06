Het gaat goed met de Grunneger dassen

'De das is een ondergewaardeerd dier dat veel meer aandacht verdient.' Dat zegt Bert-Jan Wolfs uit Blijham, die dassenburchten in de hele provincie in de gaten houdt en de dassen telt.

Volgens Wolfs weten veel mensen niet dat er hier tientallen dassen rondscharrelen, soms zelfs dicht bij de bebouwde omgeving.

Op pad

Wolfs is al enkele jaren bezig met het tellen van de dassen in Groningen. Hij vindt het prachtige dieren die meer waardering verdienen dan ze nu krijgen.

'Het lijkt me goed dat de dassen eens positief in het nieuws komen in de provincie Groningen en dat de Groningers een warm hart krijgen voor deze dieren', schrijft hij in een mail aan RTV Noord.

En dus zijn we een avond met hem op stap.

'Hier lopen ze vaak langs'

'Kijk hier', zegt Bert-Jan Wolfs met gedempte stem,' hier lopen ze vaak langs, dat kun je zien aan de platgetrapte bladeren'.

Hij wijst naar de ingang van een dassenburcht, ergens in Oost-Groningen. 'De ingang heeft de voor dassen kenmerkende ei-vorm', zegt hij zachtjes.

Op pad

Omdat de kans niet erg groot is dat we daadwerkelijk een das zullen zien, heeft de Blijhamster een opgezet exemplaar meegenomen. 'Die kop is prachtig, met die zwart-witte tekening', wijst hij aan. 'En het zijn de grootste roofdieren van Nederland.'

De locaties maak ik niet bekend, om te voorkomen dat de dassen verstoord worden Bert-Jan Wolfs

Minimaal 60

'Ik denk dat we minimaal 60 dassen in de provincie hebben, 40 volwassen dieren en 20 jongen', zegt Wolfs. 'Hoe ik ze tel? Negentig procent met behulp van wildcamera's, de rest op zicht.'

'Waar de burchten te vinden zijn? De locaties maak ik niet bekend, om te voorkomen dat de dassen verstoord worden. Maar ze zitten verspreid door de provincie.'

Zijn dat er meer dan vroeger?

'Dat is lastig te zeggen', zegt Wolfs na enig nadenken. 'In de loop van de tijd heb ik er dassenburchten bij gevonden, maar die kunnen er al langer zijn. Het is lastig conclusies te trekken. Ik merk wel meer activiteit rond de burchten.'

Ik sprak laatst iemand die al twintig jaar vlakbij een burcht woont, en die daar niets van gemerkt heeft Bert-Jan Wolfs - dassenteller

Avond- en nachtdieren

Veel Groningers zijn zich er niet van bewust dat er tientallen dassen rondlopen in de provincie. 'Ze komen pas 's avonds tevoorschijn', legt Wolfs uit. 'Ze gaan dan op zoek naar regenwormen en ander voedsel. Maar de meeste mensen zitten dan binnen of liggen op bed.'

'Ik sprak laatst iemand die al twintig jaar vlakbij een burcht woont, en die daar niets van gemerkt heeft.'

Optimistisch

Wolfs is optimistisch gestemd over de toekomst van de dassen in onze provincie omdat ze door de aanleg van nieuwe natuur veel meer kans hebben zich te verspreiden en ontwikkelen.

Niet gespot

Zoals verwacht zien we die avond geen dassen rondlopen. Maar op filmpjes van Bert-Jan Wolfs is te zien dat ze er wel degelijk zijn. Zo zien we een volwassen exemplaar met twee jongen.

Straks, als wij vertrokken zijn, zullen ze hun neus naar buiten steken om te ruiken of er onraad is en naar buiten komen, op zoek naar regenwormen en ander lekkers.

