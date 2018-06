Provincie wil om tafel met ontwikkelaar windpark: 'Het duurt te lang'

De provincie wil snel om tafel met Innogy en Nuon over het windpark Eemshaven West. 'De ontwikkeling duurt te lang, met steeds veranderende eisen', zegt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks).

Eemshaven West krijgt samen met Delfzijl en de N33 de grootste concentratie windmolens van de provincie om aan de taakstelling te voldoen.

Weghalen

De twee energiebedrijven hadden met de provincie het voornemen om twee bestaande rijen windmolens weg te halen, zodat het nieuwe windpark beter ingepast kan worden. Maar Innogy en Nuon vinden dat het weghalen van de molens financieel niet uit kan.

'We snappen best dat het niet uit kan', reageert Homan. 'Maar voor ons is belangrijk dat het er wel goed uit blijft zien, dat de omwonenden kunnen participeren in dorpsmolens en dat er geen molens op de dijk komen.'

Geen vierde rij

De ontwikkelaars wilden bovendien een vierde rij windmolens plaatsen, in overleg met de omgeving. 'Maar dat is niet gedaan, dus dan komt er ook geen vierde rij', zegt Homan resoluut.

De steeds veranderende eisen zorgen er voor dat Homan snel om tafel wil met de twee energiebedrijven. 'Het gaat te langzaam. We nodigen Innogy en Nuon uit om te komen praten.'

Lees ook:

- Windmolens in Groningen: waar staan ze, waar komen ze en hoe veel wekken ze op?

- Burgerinitiatief wil weten: wat zijn Delfzijlster plannen met windmolens?

- Eemshaven winnaar én verliezer in de strijd om windmolenparken