Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam heeft de hoop gevestigd op de Tweede Kamer. Die moet minister Eric Wiebes donderdag een duidelijke opdracht geven, zegt hij in Noord Vandaag: 'De versterkingsoperatie moet doorgaan.'

Het enthousiasme dat klonk toen Wiebes het overnam van voorganger Henk Kamp is verstomd.

'Het was veelbelovend, zeker in het begin', stelt Hiemstra. 'Maar er is een kentering gekomen, tijdens het besluit om de gaskraan dicht te draaien. Namelijk het on hold zetten van de versterking. En momenteel staan de pompen nog gewoon vol open, er is op het gebied van veiligheid niets veranderd.'

'Ik hoop dat de Tweede Kamer de veiligheid van onze inwoners voorop zet en heel duidelijke toezeggingen eist. En een harde deadline.'

Het UMCG heeft een wereldprimeur

Een wereldprimeur voor het UMCG: een nieuwe CT-scanner die patiënten nog beter kan onderzoeken. 'Hij is veel gevoeliger en kan met minder radioactiviteit dezelfde kwaliteit beelden maken', vertelt Walter Noordzij van het ziekenhuis.

'De allereerste patiënt die we hebben gescand had de tranen in de ogen van dankbaarheid', zegt Paul van Snick, die met de scanner werkt.

Gans, kleef aan

Een wonderlijk tafereel in het water van Borgerswold bij Veendam: een schier onafzienbare rij gansjes. Maar hoeveel zijn het er?

'Elk bedrijf moet mensen met een beperking de kans geven'

Sociaal buurtrestaurant Resto VanHarte Groningen en Stichting Prokkel organiseren een bijzonder diner, waar mensen met een beperking aan meewerken. Zoals Alex Bossinga: 'Elk bedrijf moet dit doen, mensen met een beperking de kans geven. Ik help graag andere mensen waar ik kan, daar is de horeca geschikt voor.'

'Ze worden eerste, of tweede'

Wist u dat er wedstrijden voor pijpfitters zijn? Werknemers van Waterbedrijf Groningen zijn Nederlands kampioen en doen zaterdag mee met het WK fitten in Amerika. 'We gaan voor die eerste plek', zegt Dennis Smit. 'Ik zie dit echt als een teamsport. Je begint ergens aan en wil het ook goed afmaken'. Coach Eefko Aukes heeft er vertrouwen in: 'Ze worden eerste, of tweede.'

