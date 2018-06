Kamerdebat over gebruik chroom-6 bij Defensie

Er komt een Kamerdebat over het gebruik van het kankerverwekkende chroom-6 bij het ministerie van Defensie.

Defensie weet al tientallen jaren dat de stof schadelijk is, maar hield dat lange tijd stil.

50PLUS

Het debat met staatssecretaris Visser komt er op initiatief van 50PLUS, en wordt door alle partijen gesteund. 50PLUS-fractievoorzitter Henk Krol noemt het 'mooi' dat Visser excuses heeft aangeboden, maar 'er is zoveel over te zeggen dat het verstandig is daar ook een debat over te voeren', vindt Krol.

Ter Apel

Chroom-6 werd onder andere gebruikt op de oude NAVO-basis in Ter Apel. Overigens wordt het nog altijd gebruikt voor het verven van legervoertuigen, volgens staatssecretaris Barbara Visser van Defensie is er namelijk geen alternatief. Wel worden er volgens haar tegenwoordig afdoende maatregelen getroffen.

Excuses

Staatssecretaris Visser van Defensie bood er maandag haar excuses over aan. Ook heeft ze een schadefonds aangekondigd, waar (oud-)werknemers gebruik van kunnen maken. Ook nabestaanden van medewerkers die met chroom-6 werkten en mogelijk ten gevolge daarvan zijn overleden krijgen een vergoeding, van 3.850 euro.

Wanneer het debat er komt, is nog niet duidelijk.

Lees ook:

- Chroom-6-fouten toegegeven, maar niet alle oud-medewerkers krijgen vergoeding