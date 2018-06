Midden-Groningen gaat strijd aan met het overtollige regenwater

De nieuwe gemeente Midden-Groningen wil de wateroverlast in Hoogezand-Sappemeer en omgeving aanpakken. Daarvoor is het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) opgesteld.

Inwoners in die regio hebben, van de hele provincie, het meeste last van overtollig regenwater, bleek onlangs uit onderzoek van RTV Noord.

Straten en kelder vol water

De extreme buien met soms hoeveelheden regenwater die normaal voor een hele maand gelden, zorgen voor veel overlast. Op 13 mei onlangs was Sappemeer weer aan de beurt en stonden de straten blank en liepen kelders vol.

De gemeente gaat met het waterschap kijken naar oplossingen. Zo wordt gedacht aan aparte regenriolen en worden en zijn er speciale putten aangelegd voor overtollig regenwater.

Onverharde tuinen

Ook roept de gemeente Midden-Groningen al hun inwoners op weer overharde tuinen aan te leggen. In zeven jaar tijd is het aantal tuinen met alleen maar tegels of stenen met dertig procent toegenomen. Daardoor loopt het regenwater niet meer de grond in.

Een tuin zonder tegels helpt tegen wateroverlast is de stellige mening van de gemeente.

