Scheemder die Preston Palace op stelten zette, krijgt werkstraf

Een 23-jarige man uit Scheemda moet voor brandstichting in het uitgaanscentrum Preston Palace in Almelo als straf 120 uur werken.

Daarnaast is de man jeugddetentie ruim 14 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, opgelegd. De man heeft zijn celstraf van twee maanden in voorarrest uitgezeten.

Hotel geëvacueerd

De 23-jarige was op 22 juni 2017 in Almelo vanwege een bedrijfsuitje. Die avond stichtte hij brand in zijn hotelkamer en in de EHBO-kamer.

De 400 gasten en 75 personeelsleden werden geëvacueerd.

Aansteker

De man uit Scheemda zei dat hij per ongeluk brand had veroorzaakt. Hij zocht zijn vriend en deed zijn aansteker aan om in de EHBO-kamer licht te maken.

Onderzoek wees uit dat plastic bakjes in die ruimte waren aangestoken. De rechters vinden het aannemelijk dat de Groninger bewust de aansteker tegen de bakjes heeft gehouden.

Dekens en kussen

Het vuur op zijn kamer moet zijn ontstaan toen hij zich bedacht dat hij daar niet mocht roken en met een sigaret in de hand de kamer verliet, verklaarde de man.

Uit technisch onderzoek blijkt dat dit niet mogelijk is. Het vuur is vermoedelijk ontstaan op bed doordat dekens en de kussen vlam vatten. En ook hier gaan de rechters ervan uit dat de man brand heeft gesticht.

Flink gedronken

De man erkende dat hij die avond flink had gedronken. Het Openbaar Ministerie eiste dezelfde celstraf met daarnaast een werkstraf van 200 uur.

Dit laatste matigde de rechtbank in Almelo. De man moest zich wel laten behandelen en een schadevergoeding van 25.000 euro betalen.

