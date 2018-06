Hulpdiensten en diploma's zijn knelpunten voor een betere grensregio

Betere communicatie tussen de hulpdiensten aan beide kanten van de grens en erkenning van diploma's over en weer. Onder meer met deze zaken moeten de kansen voor de grensregio beter worden benut.

Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Die heeft dinsdag mede op voordracht van het Groningse Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) een motie aangenomen om de samenwerking met Duitsland te verbeteren.

Duitse ambulance

Zo moet bijvoorbeeld met spoedzorg ook een Duitse ambulance kunnen uitrukken voor een ongeluk op Nederlands grondgebied. Daarvoor moeten beide communicatiesystemen wel op elkaar worden afgestemd. Een experiment daarmee moet structureel worden ingevoerd, vindt een Kamermeerderheid.

Diploma's niet erkend

Ook met diploma's en beroepscertificaten valt er nog veel te winnen. Duitse diploma's worden in Nederland niet erkend en andersom. 'Dat speelt bijvoorbeeld bij geschoold personeel in de zorg, waar nu een tekort van is. Ik wil dat er snel concrete afspraken gemaakt worden met beroepsgroepen over diploma-ekenning', zegt Van der Graaf.

