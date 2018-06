Friese club wil niet spelen tegen man die Groningse studente doodde

Voetbalclub VV Stânfries uit Appelscha wil niet uitkomen in de nacompetitie, omdat er tegen VV Aengwirden moet worden gespeeld. Daar speelt de man die elf jaar geleden Tessa Klaver in Groningen om het leven heeft gebracht.

Meerdere spelers van Stânfries kenden Tessa Klaver en willen niet tegen de man spelen. De voetbalclub van Appelscha degradeert daardoor naar de vijfde zondagsklasse.

Geen lastig besluit

Het was voor het bestuur geen lastig besluit om zich terug te trekken uit de nacompetitie, omdat de wens van de selectie heel duidelijk was.

'Een aantal spelers van ons komt uit Ravenswoud. Daar komt Tessa ook vandaan. U begrijpt dat het te gevoelig ligt om dan te gaan voetballen', meldt het bestuur.

'In overleg tussen bestuur en spelersgroep hebben wij dit besluit genomen. Wij respecteren de rechtsgang dat iemand na zijn straf weer in de samenleving terugkomt. Wij hopen dat de mensen ons besluit ook respecteren.'

Nieuwe kans

Het bestuur van VV Aengwirden vindt het jammer dat de wedstrijd niet doorgaat, maar heeft begrip voor het besluit. Het was bij het bestuur bekend, dat de speler is veroordeeld voor de dood van Tessa Klaver, zo zeggen ze tegen Omrop Fryslân.

In een reactie zegt het bestuur dat hij zijn straf heeft uitgezeten en daarom een nieuwe kans verdient.

De speler zelf vindt het jammer dat de zaak nu weer in het nieuws komt. Het is nog niet bekend of de KNVB een extra straf uitdeelt aan VV Stânfries.

Doodslag in 2007

Tessa Klaver werd in 2007 om het leven gebracht in Groningen door haar ex-vriend Marco D. Die wurgde haar in een woning aan de Plutolaan in Stad. D. kreeg een celstraf van acht jaar voor doodslag, die hij heeft uitgezeten.

