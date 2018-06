Deel dit artikel:











Rondje Groningen: Schijt aan de milieudienst (Foto: Aad de Jong)

De Groningse vlag in top in de hofstad, badderende varkens en lichaamssappen: dat - en meer - in Rondje Groningen.

1) 'Maak van Groningen geen Brabant' NRC-columniste Jutta Chorus duikt in de wereld van de hennepteelt, die zich steeds meer lijkt te verplaatsen van Brabant naar onze provincie. 2) Afvalkunst Overal zit kunst in, blijkt maar weer. 3) Huisje kopen? Waanzin, die huizenmarkt in Groningen... 4) De pot op In de stad-Groninger wijk Lewenborg heeft iemand schijt aan de milieudienst, mailt Aad de Jong de redactie. 5) Lekker badderen Een modderbad met dit warme weer: heerlijk! 6) Geen vertrouwen meer Onderzoeksjournalist Sam Gerrits van Follow the Money dook deze keer in het leed dat achter de aardbevingen in onze provincie schuil gaat. 7) Feringa in brons Hij had al een Nobelprijs en een eigen plein, nu heeft Ben Feringa ook een bronzen afgietsel van zijn eigen hoofd. Dat staat bij het Academiegebouw in Stad. 8) Nachtwerk Vanaf vrijdag wordt er 's nachts weer gewerkt aan de op- en afritten bij de Hereweg in Stad. Houd er dus rekening mee, mocht je er langs moeten. 9) Bloed, zweet en tranen Promovendus Ruben Verwaal onderzoekt de 'soms gecompliceerde relatie' met onze lichaamssappen.

10) Ook in Den Haag gaat niets boven Groningen Morgen zijn alle ogen in Groningen weer gericht op Den Haag, voor een nieuw gasdebat. De Groningse vlag hangt al in top. In Rondje Groningen verzamelen we elke doordeweekse dag om 21.00 uur de leukste en opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland. Eerdere edities lees je hier.