Milieuvriendelijke onkruidbestrijding kost Delfzijl zes keer zoveel

Het milieuvriendelijk bestrijden van onkruid zorgt bij de gemeente Delfzijl voor extra kosten.

Per jaar legt de Havenstad 150.000 euro neer voor het vegen, borstelen van de voetpaden en het gebruik van hete lucht of heet water. In de tijd van chemische middelen was dat nog 25.000 euro.

Sinds 2016 mogen er geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt worden om onkruid te bestrijden.

45.000 euro meer

De gemeente Delfzijl wil voor de komende twee jaar nog eens 45.000 euro extra uittrekken voor de onkruidbestrijding.