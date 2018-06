Acties dreigen bij waterschappen

De kans is groot dat de medewerkers van de waterschappen acties gaan voeren.

Dinsdagavond zijn de onderhandelingen tussen de bonden en de Unie van Waterschappen vastgelopen.

Looneis

Struikelblok is de looneis van de bonden. Die willen een loonsverhoging met terugwerkende kracht van 2,5 procent over 2017 en 3,5 procent voor 2018 en daarbij nog eens een eenmalige uitkering van 500 euro..

De werkgever wil niet verder gaan dan een loonsverhoging van vier procent over twee jaar.

Beraden op acties

De leden van de bond gaan zich binnenkort beraden over acties. Bij de waterschappen werken in totaal tienduizend mensen.