Raad steekt stokje voor reclamezuil langs Drentse kant van de A7

Er komt geen reclamezuil met ledschermen langs de A7 bij Hoogkerk te staan. Wel krijgt het bedrijventerrein daar een analoge reclamepaal.

Na anderhalve maand discussie werd dinsdagavond het beeldkwaliteitsplan van businesspark Ter Borch goedgekeurd in de raadsvergadering van gemeente Tynaarlo. In dit plan staat hoe het bedrijvenpark er in grote lijnen uit moet komen te zien.

27 meter hoog

De discussie richtte zich echter vooral op een reclamepaal langs de A7, aldus RTV Drenthe. Deze zuil zou 27 meter hoog moeten worden en 8 meter breed. Het college wilde bovendien ledschermen plaatsen op de reclamezuil. Iets waar de gemeenteraad, met uitzondering van oppositiepartijen Gemeentebelangen en de VVD, het niet mee eens was.

Anneke Lubbers van de PvdA was uitgesproken over de reclamezuil: 'Wij willen niet net zo'n afschuwelijk landschapsverpestend ding als in Assen.'

Groningen ook tegen

Ook wethouders van de stad Groningen uitten eerder al kritiek op de plannen voor de reclamezuil. 'Geen goed plan', aldus Roeland van der Schaaf. Zijn collega Joost van Keulen: 'Nee, dat moest maar niet.'

Lastiger kavels te verkopen

De gehele coalitie in Tynaarlo diende dinsdag een amendement in om ledschermen op de reclamepaal tegen te gaan.

'Kan gebeuren', aldus de wethouder. Wel wordt het volgens hem lastiger om kavels op het nieuwe bedrijvenpark te verkopen, nu deze moderne vorm van reclame-uiting niet meer mogelijk is.

