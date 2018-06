Fietspad langs Slochterdiep 'moet nodig gemaaid worden'

Voor Marion Dam is de maat vol: het fietspad langs het Slochterdiep bij Lageland is 'niet meer veilig'. 'Mijn oproep: begin eerder met maaien.'

Dam trekt aan de bel, omdat ze ziet dat het niet langer kan. 'Het gras hangt over het fietspad, elkaar inhalen kan bijna niet meer. De jeugd gaat soms zelfs op de rijbaan fietsen. Dat zorgt voor onveilige situaties.'

Natte broekspijpen

Het fietspad richting de stad Groningen wordt veel gebruikt door scholieren. 'Na een regenbui komen die met natte broekspijpen op school, want door de regen worden de planten en het gras zwaar en hangen ze over het fietspad heen', aldus Dam.

Haar dochter Lieneke is een van de scholieren die er dagelijks fietst. 'Je kunt niet normaal met z'n tweeën naast elkaar fietsen', vertelt zij.

Reactie gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft inmiddels gereageerd op de noodkreet van Dam:

'Uiteraard vinden wij veiligheid belangrijk. We zoeken een aannemer die dit stuk voor ons kan maaien en onderhouden, daar zijn wij op dit moment druk mee bezig. De aannemer gaat dan alles maaien. We verwachten dat we deze week een aannemer kunnen aanstellen. Die gaat pakt dit dan zo snel mogelijk op. Onze excuses voor het ongemak', aldus de gemeente Groningen.