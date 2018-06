Geld betalen voor Marktplaats van het Noorden? Facebook: 'Dit mag niet'

Wie meerdere advertenties wil plaatsen in de populaire Facebook-verkoopgroep Marktplaats van het Noorden, moet daar sindskort voor betalen. Hoe zit dat, en mag het?

De grote facebookgroep met maar liefst 130.000 leden is in handen gekomen van mensen die ook achter de website Boerenspul zitten. Zij vragen voortaan geld aan mensen die meer dan 'ongeveer 1 à 2 advertenties per jaar' in de groep willen plaatsen. Particulieren moeten 12 euro per jaar betalen om meer dingen te koop te kunnen aanbieden, bedrijven 29 euro.

Het betalen moet op de aparte betaalwebsite FBMarktplaatsenNoordNederland, los van Facebook.

130.000 leden

Wie zijn persoonsgegevens en adresgevevens invoert en betaalt, krijgt dan niet alleen toegang tot de facebookgroep Marktplaats van het Noorden met 130.000 leden. Hans Burink, een van de beheerders van de groep, zegt advertentiekopers toegang te geven tot ruim honderd verschillende verkoopgroepen op het sociale netwerk.

Dreigende woorden

Adverteerders die de regeling willen ontlopen, lezen dreigende woorden op de website: 'Bedrijven die denken deze bijdrage maar even te kunnen overslaan, zullen vanaf 4 juni zonder pardon worden verwijderd zonder herstel in al onze 120 verkoopgroepen.'

Buiten de regels van Facebook

De werkwijze van Burink gaat buiten de regels om van Facebook, dat mensen altijd gratis toegang geeft tot het plaatsen van advertenties in verkoopgroepen. Geld verdienen aan een dienst van Facebook mag niet.

Ik heb de groep gesloten omdat mensen de regels niet lezen. Het is een rommeltje! Hans Burink - groepsbeheerder

'We doen dit expres buiten Facebook om', zegt Burink per telefoon aan RTV Noord. 'Het is een rommeltje in de groepen! Je mag er best eens een paar schoenen op verkopen, maar mensen zetten er massaal dingen van 1,50 euro op. Sokken ofzo. En dan heb je bedrijven die er dag en nacht hun kastjes en caravans en andere rotzooi op mikken.'

Waarom dan betalen? Burink: 'Door te betalen krijgen adverteerders een referentienummer die ze moeten plaatsen bij een bericht. Zo kunnen we wildgroei tegengaan. Later kunnen beheerders van de groep die de advertenties controleren, dan ook een vergoeding krijgen.'

Nog veel meer facebookgroepen

De vraag is of de passie van Burink echt bij het schoonhouden van Marktplaats van het Noorden ligt. De groepsbeheer, die zelf woonachtig is in Olst, is samen met zijn vrouw Marianne Achterkamp beheerder van tientallen verkoopgroepen op Facebook. Zo ook Leuke Koopjes Beverwijk, Marktplaats Nederland België Duitsland, en groepen voor Leeuwarden en Deventer bijvoorbeeld.

Burink: 'Ik ben aan die groepen gekomen door bijvoorbeeld pagina's te ruilen, of door pagina's over te nemen die niet meer worden gebruikt.'

Dubieuze praktijken

Een slimme manier om geld te verdienen aan facebookgroepen? Of is er iets anders aan de hand? We trekken de naam Hans Burink en de andere groepsbeheerders van Marktplaats na. Zowel Burinks naam als andere namen van groepsbeheerders worden in verband gebracht met elkaar, en met dubieuze praktijken. Onder advertenties van mede-groepsbeheerder Sjouke Leistra wordt bijvoorbeeld gesproken van oplichting en 'goedkope prijzen die niet kunnen'.

Ik hoef er echt geen Mercedes van te rijden Hans Burink - groepsbeheerder

Burink zelf is bezig aan zijn zesde bedrijf. Tot zijn vorige bedrijven, waarbij Hans Burink soms ook onder andere namen opereert, behoort bijvoorbeeld Hans Kleding Kringloopwinkel in Deventer. Die eindigde met een ontbonden huurcontract vanwege een forse betalingsachterstand. Ook een koeriersdienstbedrijf van Burink ging failliet.

'Het klopt dat ik een paar keer failliet ben geweest', zegt Burink. 'Maar dat is wat anders dan mensen duperen. Wij gaan gewoon centen verdienen waar anderen een vergoeding van krijgen. Ik hoef er echt geen Mercedes van te rijden.'

'Buitenlands bedrijf dat facebookpagina's opkoopt'

Collega 'De Haan', wat een alter ego lijkt voor medegroepsbeheerder Sjouke Leistra, belt de redactie eigenhandig op. Hij verzoekt om de business van FBMarktplaatsNoordNederland niet op te hangen aan het verleden van Burink.

'Hij is gewoon een van de beheerders in het bedrijf', zegt De Haan, al wil hij niet zeggen van welk bedrijf precies. 'Ik ga mijn zakelijke relaties niet prijsgeven. Wij opereren namens een buitenlandse investeerder die Facebook-groepenopkoopt. We hebben ruim honderd pagina's opgekocht met landelijk zo'n 4,5 miljoen leden. We hebben goed contact met Facebook in Amsterdam, en wat wij doen past prachtig binnen hun lijntjes.'

Burink bevestigt dat er een investeerder van buitenaf achter zit, maar ook hij wil er geen informatie over prijsgeven: 'Wat ze verder doen, daar houd ik me niet mee bezig.'

Facebook: 'Nee, geen contact'

Tineke Meijerman van Facebook in Amsterdam ontkent aan RTV Noord de connectie met de advertentieverkopers. 'Het antwoord is heel simpel: nee, daar hebben we geen contact mee.'

Facebook wint momenteel informatie over de kwestie. Meijerman: 'Wat ze doen mag niet.'

Heb je tips over deze kwestie? Mail dan naar bbreij@rtvnoord.nl of skeukenkamp@rtvnoord.nl