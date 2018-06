Stikstofinjectieplan tegen aardbevingen de la in

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken ziet weinig in de injectie van stikstof in het Groninger gasveld.

Dat laat hij weten in een brief aan de Overleggroep Groningen 2.0. Die organisatie is een warm pleitbezorger voor de stikstofinjectie in het Groninger gasveld, omdat daarmee de aardbevingen zouden afnemen.

Haken en ogen

Het plan daarvoor is afgeleverd bij het ministerie van Economische Zaken. In de schriftelijke reactie hierop laat topambtenaar Meindert Smallenbroek namens de bewindsman weten stikstofinjectie 'veelbelovend' te vinden. Om er aan toe te voegen dat 'er veel haken en ogen' aan deze optie zitten.

Veel tijd en geld

Er wordt op gewezen dat het veel tijd en geld kost om stikstof beschikbaar te krijgen voor het Groninger gasveld. Ook wordt een TNO-onderzoek aangehaald, waaruit blijkt dat die injectie ook tot aardbevingen kan leiden.

Stikstoffabriek bij Zuidbroek

De stikstof zou kunnen komen uit de fabrieken die de komende jaren gebouw worden om geïmporteerd gas geschikt te maken voor gebruik in ons land. Dat is nodig om aan de belofte van het kabinet om in 2022 de gaswinning in Groningen terug te brengen naar 12 miljard kuub per jaar. De grootste komt bij Zuidbroek.

Maatregelen, maar toch niet

Opvallend is dat in de brief wordt gemeld dat de bouw van die fabrieken 'tenminste vijf jaar in beslag zal nemen'. Het betekent dat het nog jaren gaat duren voordat er grootschalig gas geïmporteerd kan worden als alternatief voor het gas uit de Groningse bodem.

De Groningse publicist Herman Damveld kijkt hier van op: 'Als je het door gaat rekenen, dan is de stikstoffabriek bij Zuidbroek pas in 2024 klaar. Dat betekent dat de gaswinning in 2022 nog niet drastisch naar beneden kan, zoals wel is aangekondigd door het kabinet. Er worden wel wat andere maatregelen genomen, maar de gaswinning blijft zo bijna op het huidige niveau.'

Extra onderzoek

Het plan voor de injectie van stikstof wordt nog niet volledig terzijde geschoven. Het ministerie heeft aan het Expert Panel van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) gevraagd de effecten van stikstofinjectie nader te onderzoek.

De Overleggroep Groningen 2.0 geeft de moed niet op. Inmiddels is een uitgebreide tegenreactie op het ministerie afgeleverd. Ook wordt gevraagd om een gesprek over de stikstofinjectie.

