Onkruid tussen de tegels, gras dat te hoog groeit of takken die over de stoep hangen. Het groenonderhoud is over het algemeen een taak van de gemeente.

Maar die doet er, in de ogen van velen, vaak niet genoeg aan.

Waarom niet zelf aan de slag?

In het nieuws vanmorgen de ergernis van Marion Dam over het fietspad langs het Slochterdiep bij Lageland, waar het gras over het fietspad hangt. Volgens haar zorgt het voor onveilige situaties.

Vele handen maken licht werk en de gemeente heeft de handen vol aan veel taken. Waarom zouden we niet zelf wat vaker de maaier, de hark of de schaar ter hand nemen?

Ons Lopend Vuur: Groenonderhoud in de buurt kunnen we zelf doen

