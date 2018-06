Nieuwe plannen voor woontoren Reitdiephaven

De huidige situatie in de Reitdiephaven (Foto: Google Street View)

De gemeente Groningen heeft de plannen voor de nieuwe woontoren in de Reitdiephaven in de stad Groningen aangepast.

Het college heeft nog een nieuw plan bekendgemaakt. De exacte hoogte en het uiterlijk van de toren zijn nog niet bekend. In het eerdere ontwerp had de toren een hoogte van 52,5 meter. Daarvoor lag er een ontwerp van een toren van 60 meter hoog. Het college van burgemeester en wethouders wil dus nu aan een derde plan gaan werken.

De toren moet uiteindelijk een combinatie van huurwoningen, appartementen en sociale woningbouw worden.

Omzetderving voor uitbater

De uitbater van de jachthaven in de wijk was bang dat de komst van een woontoren negatieve gevolgen zou hebben voor zijn omzet. De gemeente beaamt dat nieuwe bebouwing in de haven negatieve gevolgen heeft voor de inkomsten van de haven. Dat zou blijken uit onderzoek.

Het eerste ontwerp van de woontoren in de Reitdiephaven

Anderzijds zegt de gemeente ook dat niet duidelijk naar voren komt hoe groot de gevolgen zijn. De gemeente wil daarom in gesprek gaan met de haveneigenaar om afspraken te maken over onder meer de financiën.

Stevige bedenkingen

'Vanuit bewoners en raad kwamen er bij de eerdere plannen stevige bedenkingen. We zijn daarom opnieuw onderzoeken gaan doen en met bewoners in gesprek gegaan.' zegt wethouder Roeland van der Schaaf. In de nieuwe plannen is ook gekeken naar de economische effecten en de invloed van zon en wind.

Omgevingsinvloeden

Met de komst van de woontoren blijkt dat het windklimaat niet slechter, maar zelfs beter wordt. Dat betekent een minder harde wind. Het verkeersgeluid van de ringweg zal in de wijk zal ook minder aanwezig zijn. Wat betreft de schaduw zie je wel negatieve effecten. Er zal meer schaduw zijn, vooral over de haven. Schaduw die er nu niet is.

Parkeergelegenheid

Bewoners zullen hun auto op eigen terrein kunnen parkeren. De wijk kan die extra auto's niet aan. 'We zetten het gebouw verder van de haven af dan we eerste van plan waren. We doen dat om tegemoet te komen aan de bezwaren van de bewoners. Daarmee wordt het gebouw bescheidener', concludeert Van der Schaaf.

