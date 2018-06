Tekort op jeugdzorg zet heel Delfzijl op slot

Delfzijl kampt alleen al dit jaar met een tekort van bijna een miljoen euro op de jeugdzorg. En dat loopt volgens wethouder van financiën Jan Menninga de komende tijd alleen nog maar verder op. Daardoor kunnen alle nieuwe plannen voor Delfzijl de prullenbak in.

Het probleem is niet nieuw, de Groninger gemeenten kampen in totaal met tekort van 23,5 miljoen op de jeugdzorg.

30 miljoen tekort

Volgens Menninga gaat dit nu richting de 30 miljoen. Oorzaak is het overhevelen van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten in 2015. Dat moest geld besparen, maar het tegenovergestelde is nu het geval.

De macht van de witte jas is groter dan de goede samenwerking Jan Menninga - wethouder

Delfzijl gaat samen met andere gemeenten kijken waar dat enorme tekort vandaan komt. 'We willen weten hoe instellingen werken, of ze wel beter samenwerken en waar het goedkoper kan. Ik denk namelijk dat de macht van de witte jas groter is dan de goede samenwerking', zegt Menninga.

Rode cijfers

Voor de Havenstad betekent dit dat nieuwe plannen voor de gemeente de prullenbak in kunnen. 'Als wethouder van financiën heb ik de verantwoordelijkheid om zwarte cijfers te schrijven. Dat wordt nu heel lastig. We hebben geen geld voor nieuw beleid. Alleen noodzakelijke uitgaven, zoals de bestrijding van de essentaksterfte, zijn nog verantwoord.'

De Vereniging Groninger Gemeenten sprak vorige week over een brandbrief naar Den Haag. Daarin vragen de gemeenten 20 miljoen van het Rijk om de tekorten op te vangen. Op 27 juni praten ze verder hierover tijdens de ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Meevaller vorig jaar

Er is overigens niet alleen slecht nieuws uit Delfzijl, de gemeente had over vorig jaar een meevaller van acht ton wat ten goede komt van de algemene reserve. Dat komt onder meer door een hogere algemene uitkering van het Rijk en geld dat de gemeente had gekregen voor projecten die pas dit jaar of later worden uitgevoerd.

