Vriendelijk verzoek: kop dicht, zuigen en luisteren!

De Lul-Niet-Lollie wordt onder meer in de Stadssbouwburg in Stad uitgedeeld (Foto: Flickr/Creative Commons (Beeldbewerking RTV Noord))

Concertgangers en theaterbezoekers van de Stadsschouwburg en cultuurcentrum De Oosterpoort in de stad Groningen krijgen voortaan de Lul-Niet-Lollie.

Het is de frustrerende ervaring van menig cultuurliefhebber. Je probeert aandachtig te luisteren naar een boeiend toneelstuk of klassiek concert, maar de bezoekers op de rij voor jou beginnen een gesprek over het weer of de jongste uitzending van The Voice.

Vriendelijk gebaar

Om paal en perk te stellen aan deze toenemende overlast, delen de Stadsschouwburg en De Oosterpoort voortaan lollies uit aan hun bezoekers, in de hoop dat de stille hint wordt opgevolgd. Zelf noemen het een 'vriendelijk gebaar of het ietsje stiller kan'.

De Lul-Niet-Lollie is niet helemaal nieuw. Het Haagse poppodium Paard introduceerde de maatregel in februari.