Winkelcentrum Overdiep krijgt honderden zonnepanelen

Op het dak van winkelcentrum Overdiep in Appingedam komen 555 zonnecollectoren. In het complex zitten onder meer een supermarkt en een zestigtal appartementen.

Bewoners kunnen zich inschrijven om stroom af te nemen van deze zonnepanelen. Als er dan nog ruimte overblijft, kunnen buurtbewoners zich ook hiervoor opgeven.

Het initiatief voor de zonnepanelen komt van Stadscooperatie Eendracht, die precies een jaar geleden is opgericht door een groep bewoners om als Damsters onder elkaar duurzame energie op te wekken. Johan Duut van de Eendracht is blij dat nu de kogel door de kerk is.

'Het mooiste dak van Appingedam'

'Dit is het mooiste dak van Appingedam. Hier maken we samen graag een energiek dak van. Een prachtig resultaat en cadeau voor onze eerste verjaardag.'

Bewoners kunnen met een jaarlijkse bijdrage per zonnepaneel meedoen aan het project.

Lees ook:

- Zonneparken in Groningen: waar staan ze al en waar komen ze?