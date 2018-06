Welzijnsorganisaties Westerwolde fuseren

De twee welzijnsorganisaties van de gemeente Westerwolde, stichting Rzijn en stichting Welzijn Bellingwedde, fuseren per 1 januari 2020. Burgemeester en wethouders van Westerwolde hebben dat besloten.

De twee huidige stichtingen zijn op papier zelfstandig, maar volgens wethouder Wietze Potze (PvdA) voor 100% afhankelijk van gemeentelijke subsidies.

Meeste voordelen

De gemeente kiest voor één welzijnsinstelling, omdat ze daarin de meeste voordelen ziet voor de inwoners. 'Zo is er één aanspreekpunt voor de hele gemeente', zegt Potze. Dat is er overigens pas over anderhalf jaar: volgens Potze is een fusie in 2019 te ambitieus.

De fusie gaat ervoor zorgen dat Westerwolde op lange termijn mogelijk minder geld kwijt is aan de welzijnsinstellingen, zegt Potze. 'Al geloof ik niet dat het vanaf 2020 meteen geld scheelt.'

Personele gevolgen

Volgens de PvdA-wethouder heeft de fusie geen personele gevolgen. 'Het werk blijft', zegt hij.' Wel zou het kunnen dat bepaalde 'niet-kerntaken', zoals ict, na de fusie worden uitbesteed.

