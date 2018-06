Ter Apel zit met roeken in de maag

De roek is beschermd en mag dus niet zomaar worden verjaagd (Foto: Wikimedia.org / Martin Addison (Creative Commons))

De gemeente Westerwolde gaat werken aan een 'roekenbeschermingsplan'. Aanleiding zijn klachten over roeken in Ter Apel en Ter Apelkanaal.

Het plan moet antwoord geven op vragen over de plek waar nu roeken zitten, en waar ze niet gewenst zijn.

Verjagen van roeken

Het plan is volgens wethouder Bart Huizing (PvdA) nodig om er uiteindelijk voor te zorgen dat de roeken een andere plek krijgen. Wil een gemeente een ontheffing krijgen voor het verjagen van roeken - die een beschermde status genieten - dan moet het zo'n plan aan de provincie Groningen kunnen overleggen.

De gemeente heeft een extern bureau ingeschakeld om het roekenbeschermingsplan te laten maken.

Roeken probleem in hele provincie

Roeken zorgen in de hele provincie voor problemen. Inwoners van Ten Boer zeggen 'de was amper buiten te kunnen hangen' door de dieren. In Harkstede worden ze verjaagd met megafoons en laserpennen.

Dat zorgt echter niet helemaal voor het gewenste resultaat: een aantal omliggende plaatsen zat na het verjagen van de roeken met de dieren opgeadeld.

