Je fiets parkeren in Stad: is er wel genoeg plek?

Groningen en fietsen: een haat-liefdeverhouding. Met trots noemt de stad zich dé fietsstad in de wereld. Maar op veel plekken staan de fietsen overal, behalve in fietsenrekken.

Je kent het wel: het is zaterdagmiddag. Mooi, zonnig weer. Een drukte van een jewelste in de binnenstad. En allemaal met de fiets. En jij, die in de binnenstad woont, kunt voor je huis geen fatsoenlijk fietsenrek meer vinden dat nog een plekje heeft.

Als goede burger wil je je fiets op een ordentelijke plek parkeren. Een rommelige buurt, daar houd je niet van. Maar nergens een fietsenrek te vinden. Dan maar tegen de struiken.

Inventarisatie: kun je je fiets wel kwijt?

Er wonen ruim 200.000 mensen in de stad. Volgens een rapport de gemeente hebben elke twee personen drie fietsen.* Dat betekent dus dat er om en nabij 300.000 fietsen in de stad zouden zijn. Minstens. Maar kun je je fiets wel fatsoenlijk kwijt in de stad?

RTV Noord maakte daarom een inventarisatie van hoeveel gemeentelijke fietsenrekken er zijn in de Stad en hoeveel parkeerplekken dat per buurt er ongeveer zouden zijn.

1.990 fietsenrekken

In totaal heeft de gemeente 1.990 gemeentelijke fietsenrekken geplaatst in de stad. De stations en bijvoorbeeld het Zernike zitten daar niet bij, omdat de gemeente niet over die gebieden gaat.

tekst gaat verder onder kaart



Het is moeilijk om exact na te gaan hoeveel parkeerplekken er wérkelijk zijn per buurt in de stad. Dit omdat niet duidelijk is hoeveel plekken ieder fietsenrek van de gemeente heeft.

Op basis van twaalf plekken per rek is wel een schatting te maken van hoeveel parkeerplekken er per 1000 inwoners door de gemeente zijn gefaciliteerd per buurt.**



tekst gaat verder onder kaart



25.000 fietsenrekken nodig

Als we uitgaan van twaalf fietsen per fietsenrek, dan zijn er dus 25.000 fietsenrekken in de stad nodig om alle fietsen van een parkeerplek te voorzien.

Natuurlijk zijn er ook nog veel particulieren die hun eigen fietsenrekken plaatsen, maar de 1.990 rekken van de gemeente zijn aan de lage kant.

Fietsenrekken op aanvraag

Als de gemeente uit een buurt een verzoek krijgt om meer fietsenrekken, dan worden die rekken wel geplaatst. Maar volgens een woordvoerder plaatst de gemeente niet uit zichzelf nieuwe fietsenrekken.

'Die fietsen moet je wel kwijt'

Richard Oosterloo, teamleider van wijkpost Centrum in Stad, noemt de problematiek van het aantal fietsen groot, zeker in de binnenstad. 'Aan de ene kant wil Groningen graag een fietsstad zijn. Dat is aardig gelukt. Die fietsen moeten dan wel ergens kwijt. Dat levert een hoop problemen én misverstanden op.'

Oude Stationsweg

Volgens Oosterloo krijgt zijn team dagelijks klachten over fietsen. 'Dat gaat heel vaak over fietsen die fout geparkeerd staan. Ook hebben we eens een melding gekregen van iemand die last had van het weerkaatsen van de zon in een fietsbel.'

Maar de gemeente kan niet zomaar fietsen weghalen. 'Met foutgeparkeerde fietsen kunnen wij niets. Alleen in het stationsgebied en een deel van de singels geldt de regel dat je de fietsen in de rekken moet plaatsen. Daarbuiten niet.'

Wij kunnen niet zomaar fietsen weghalen. Anders is het namelijk gewoon diefstal Richard Oosterloo, teamleider wijkpost Centrum

Weghalen fietsen: wrakken en weesfietsen

Oosterloo snapt de ergernis die er bestaat goed. 'Maar wij kunnen niet zomaar fietsen weghalen. Als we ons niet aan bepaalde procedures houden is het anders namelijk gewoon diefstal.'

Als de gemeente fietswrakken tegenkomt, omdat die verroest zijn of waar de wielen van ontbreken, dan worden deze fietsen als afval gezien en mag de gemeente ze weghalen. Deze regel geldt in de hele stad.

Moesstraat

Daarnaast is er een zogenoemde weesfietsenregel in het centrum, de Schildersbuurt en Binnenstad-Oost. 'Als onze fietsenspecialist in de stad een fiets tegenkomt die er al lang staat en gebreken begint te vertonen, dan plakken wij er een sticker op. Daarop staat dat de eigenaar binnen twee weken deze sticker eraf moet halen. Zo kunnen we zien dat die fiets daadwerkelijk van iemand is.'

'Als er na die twee weken niemand is geweest, dan mogen we het als afval beschouwen en het weghalen.'

Beperkt budget

Op de vraag waarom deze regel niet geldt in de rest van de stad zegt Oosterloo: 'De gemeenteraad heeft een speciaal budget voor weesfietsen beschikbaar gesteld. Met dit geld hebben we geen capaciteit om in de hele stad weesfietsen te gaan stickeren.'

* Op basis van resultaten van een enquête die de gemeente onder ruim 3.700 Stadspanelleden heeft uitgezet.

** De buitengebieden zijn buiten beschouwing gelaten omdat in deze gebieden relatief weinig mensen wonen. In het Stadspark, Laanhuizen en de Industriebuurt staan veel fietsenrekken, maar omdat ook daar weinig mensen wonen, zijn ook deze buurten buiten beschouwing gelaten, omdat ze het beeld zouden vertroebelen. De schatting van twaalf plekken per rek is gebaseerd op een eigen telling rond de Mediacentrale en station Europapark. De cijfers zijn daarom schattingen.