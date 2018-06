Flexibele bank reist de hele stad door

De bank is gemaakt door studenten van het Alfa College in Stad (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

De gemeente Groningen is deze week gestart met een proef waarbij een verplaatsbare zitbank wordt gebruikt.

De zogenoemde 'Bank voor Iedereen' staat als eerste op de Vismarkt in Stad, waar het op een podium is geplaatst. Tot en met 23 juli gaat de bank on tour door de hele binnenstad.

Wendbare bank

'Het is een soort houten rups. Het is flexibel. Het middendeel kun je verschuiven waardoor je de bank in verschillende hoeken neer kunt zetten', legt coördinator Jorne Visser van de Urban Gro Lab uit.

De instelling werkt samen met de gemeente om bepaalde maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Sensoren

Een van de vragen vanuit de gemeente ging over het creëren van meer ruimte in de binnenstad. 'De druk op de stad wordt steeds groter, dus is het van belang dat je ruimte houdt. We willen met deze bank bekijken waar we meer ruimte kunnen creëren.'

Het middendeel is flexibel, waardoor je zelf de vorm van de bank kunt bepalen en kunt veranderen (Foto: Urban Gro Lab)

Door middel van sensoren in de bank kan worden bepaald op welke locatie de bank het meest wordt gebruikt. Het meubelstuk is ontworpen door studenten van het Alfa College.

QR-code

Op de bank is ook een QR-code te vinden, die je met je mobiele telefoon kunt scannen om meer informatie te krijgen. Ook wordt er doorverwezen naar een enquête. Via dat formulier wil de gemeente te weten komen wat bankzitters van de proef vinden.

Waar en wanneer kan ik de bank testen?

Langs deze locaties is de bank de komende tijd te vinden (Foto: Urban Gro Lab)

