Test met laad- en loscamera's in Groninger binnenstad (Foto: RTV Noord)

De maatregel was al aangekondigd, maar vanaf september wordt die ook daadwerkelijk ingevoerd: camera's die toekijken of de laad- en lostijden in de Groninger binnenstad worden nageleefd.

Geschreven door Robert Pastoor

Verslaggever

De camera's worden in eerste instantie opgehangen in de Poelestraat, Peperstraat en Brugstraat. Venstertijden Tussen 05.00 en 12.00 uur is het laden en lossen van goederen toegestaan in het centrum van de stad. Het stadsbestuur vindt dat te veel mensen zich niet aan die zogenoemde venstertijden tijden houden. Dat zorgt voor overlast. Wethouder Paul de Rook (D66) hoopt met deze proef de overlast weg te nemen. Kentekenherkenning 'Uit de drie straten waar de camera's komen te hangen, komen veel klachten van ondernemers', laat de wethouder weten. 'Er komen dus extra camera's te hangen. Deze camera's herkennen de kentekens van de auto's.' Automobilisten zullen eerst een waarschuwing krijgen voordat ze een boete krijgen. De stadsbestuurder verwacht wel dat er meer mensen een boete zullen krijgen nu deze proef van start gaat. De pilot loopt van september tot februari 2019. Als het plan bevalt, wordt er een vervolg aan gegeven. Uitstootvrije binnenstad Later dit jaar komt De Rook met een plan waarmee het laad- en losverkeer 'groener' moet worden. 'We zijn met verschillende ondernemers in gesprek om te kijken hoe we het vervoer naar de stad slimmer kunnen doen', aldus de wethouder. Hij wil geen lege busjes meer door het centrum laten rijden en daarnaast meer gebruik maken van fietsen en elektrisch vervoer. 'Vanaf 2025 moet de hele logistiek in de binnenstad uitstootvrij zijn', besluit De Rook.