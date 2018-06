Plannen hervorming Eredivisie kunnen prullenbak weer in

De Eredivisieclubs hebben geen overeenstemming bereikt over de plannen om de voetbalcompetitie te hervormen. Dat zegt FC Groningen-directeur Hans Nijland, die de subtopclubs vertegenwoordigt in de hervormingsstuurgroep.

Het heetste hangijzer was de verdeling van de tv-gelden, geeft Nijland aan: 'Het draait altijd om geld, het slijk der aarde.'

Zestien clubs

Ook over een nieuwe competitieopzet kon geen overeenstemming worden bereikt. Het idee was om met zestien in plaats van achttien clubs te spelen. Na de reguliere competitie zouden play-offs voor de bovenste zes clubs moeten uitwijzen wie landskampioen wordt. 'De grote clubs zagen dat wel zitten, maar de kleinere clubs niet', aldus Nijland.

Kunstgrasverbod

Het kunstgrasverbod, dat over een paar jaar in zou moeten gaat, stuitte volgens Nijland op de minste weerstand. 'Mijn gevoel zegt dat we daar nog wel uit gaan komen.'

Plannen nog niet van tafel

Volgens de FC Groningen-directeur worden de gesprekken in de toekomst hervat, maar zullen er eerst nieuwe plannen moeten worden gemaakt.

Nijland geeft woensdagmiddag rond 17.15 uur toelichting op de stukgelopen gesprekken in Spits op Noord op Radio Noord. Dan vertelt hij bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn voor FC Groningen. De radio-uitzending is hier mee te luisteren.

