Stad Groningen wil alle 'thuiszitters' terug naar school

Iedere Stadjer onder de achttien mag pas van school als het diploma op zak is. 'Thuiszitters' mogen onder geen enkele omstandigheid nog aan hun lot worden overgelaten, vindt de gemeente Groningen.

In 2020, over twee jaar dus, moet het aantal thuiszitters in Groningen zijn teruggebracht tot nul. De gemeente noemt het zelf 'een stevige ambitie'. Hoe dit moet, is woensdag vastgelegd in een overeenkomst.

Betere samenwerking

Behalve de gemeente hebben ook het basis- en voorgezet onderwijs in Stad, WIJ Groningen (maatschappelijk werk) en de GGD het convenant ondertekend. De betrokken instanties willen hun doel bereiken door hun onderlinge samenwerking te verbeteren. Dat geldt ook voor de registratie van de thuiszitters.

Binnen drie maanden weer naar school

Afgesproken is dat 'drop-outs' binnen drie maanden weer naar school moeten, al dan niet met extra ondersteuning. Als het echt niet anders kan, krijgen ze een vrijstelling. Momenteel telt de gemeente Groningen 68 thuiszitters. Daarnaast hebben 113 jongeren een vrijstelling.

