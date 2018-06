Hans Alders tegen Tweede Kamer: 'NAM zit wel aan tafel'

'De NAM zit in de huidige situatie gewoon aan tafel.' Dat zei de opgestapte Nationaal Coördinator Hans Alders woensdagmiddag tegen de Tweede kamer.

Alders wordt daar gehoord over de reden waarom hij er de brui aan heeft gegeven. Vorige week schreef hij al een uitgebreide brief daarover.

Beloftes niet kunnen nakomen

Alders bevestigt nog eens dat zijn integriteit in het geding is. 'Hoe ga ik om met de beloftes die heb gedaan. Die kan ik na het besluit van de minister over het versterken niet nakomen.' Daarbij wijst hij er wel op dat minister Eric Wiebes uiteindelijk de touwtjes in handen heeft. 'De minister kan staatsrechtelijk doen wat hij moet doen.'

Rol bij versterking

De ex-NCG staat bij het gesprek met de Kamer ook uitgebreid stil bij de discussie over de rol van de NAM bij de versterking. Minister Wiebes liet vorige week daarover weten: 'De NAM heeft, krijgt en verdient geen plaats aan tafel.'

Notitie

Een dag later maakte RTV Noord een gespreksnotitie openbaar die het tegendeel aantoont. En ook Alders laat nu aan de Kamer weten dat de NAM nog steeds aan tafel zit. Hij wijst er daarbij wel op dat dit gaat veranderen.

Kamerdebat

De Tweede Kamer debatteert donderdag over het gasbesluit, het plotselinge vertrek van Alders en de discussie over het stopzetting van de versterking van 1.588 huizen.

