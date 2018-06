Oud-beheerders Marktplaats van het Noorden: 'We werden er gewoon uit gegooid'

De manier waarop facebookgroepen als het populaire Marktplaats van het Noorden worden overgenomen door mensen die er geld aan willen verdienen, gaat niet zonder slag of stoot. Dat melden oud-beheerders aan RTV Noord.

Voor de overname van Marktplaats van het Noorden, met nu 130.000 leden, werd rondom oud en nieuw 2016-2017 zo'n 2500 euro neergelegd door de huidige beheerder Hans Burink, melden betrokkenen.

Geld voor meerdere advertenties

Beheerders Hans Burink (die in een eerder bedrijf opereerde onder de naam Johan Burink) en Sjouke Leistra (die ook opereert onder de naam Willem en Wikje de Haan) hadden vanaf dat moment al de ambitie om geld te verdienen met de facebookgroep.

De verkoop was een raar moment, vertelt een oud-beheerder die niet met naam wil worden genoemd. 'We hadden de pagina met een groepje opgezet. We hadden een chatgroepje waarin we dag en nacht berichten met elkaar uitwisselden, omdat zo'n groep echt veel aandacht nodig heeft.'

Geld voor de overname

'Rond oud en nieuw van 2016-2017 zei de eigenaar toen zomaar dat de groep was weggegeven aan Hans Burink. Wij wantrouwden dat. Waarom zou je hem weggeven aan iemand die uit het midden van het land komt en die niet in de groep zit, in plaats van een beheerder uit het eigen gebied? De alarmbellen gingen rinkelen. Het was duidelijk dat er geld bij kwam kijken.'

Zo raar. Je hebt een groep vijf, zes jaar grootgebracht en je wordt er zo pats-boem uitgegooid Oud-groepsbeheerder

Maar de noordelijke groep van zo'n tien beheerders wilden de nieuweling wel een kans geven. 'Twee weken wilden we de kans geven. Toen we geen reactie van hem kregen en vroegen waarom hij zich niet voorstelde, had hij een grote bek. We werden gewoon uit de groep gegooid. Ik vond dat zo raar. Je hebt een groep vijf, zes jaar grootgebracht en je wordt er zo pats-boem uit gegooid.'

Advertenties geweerd, behalve die van henzelf

Medewerker Annemiek ('liever niet met achternaam') beheerde de facebookgroep een 'dik half jaar' tot november vorig jaar, onder Hans Burink. Toen stapte ze eruit.

'Ik dacht: hier kloppen dingen niet. Ik moest advertenties verwijderen van bijvoorbeeld caravans en boten en die doorsturen naar Burink. Ook mensen die kleertjes voor Barbiepoppen breiden of zelfgemaakte vogelhuisjes maakten, mochten er niet op. Dat was commercieel. Maar als ze betaald hadden, mochten ze er alsnog op.'

Vergis je niet. Deze mensen hebben echt heel veel groepen Oud-groepsbeheerder Annemiek

'Tegelijk spamden hij en andere beheerders wel ontzettend veel eigen advertenties van caravans, boten en boerenspul in de groep. Als ik daarover op mijn achterste poten ging staan, werd ik 's avonds gebeld.'

Onderzoek en tips van meerdere tipgevers wijzen uit dat de mensen achter de facebookgroepen ook websites hebben en handel drijven in onder andere caravans, boten, huisjes, traktoren en meer.

'Vergis je niet', zegt Annemiek: 'Deze mensen hebben echt heel veel groepen. Het is een clubje dat elkaar allemaal pagina's toestuurt en er gezamenlijk in zit.'

Op jacht naar grote en kleine facebookgroepen

Dat blijkt ook uit ons onderzoek. Namen of alter ego's die naast Burink en zijn kompaan Sjoukje Leistra opduiken, bezitten gezamenlijk inderdaad tientallen facebookgroepen, zoals ze zelf aanprijzen. En ze zijn nog op jacht naar meer.

'De persoon Hans Burink probeerde eerder dit jaar één van de door mij beheerde facebookgroepen van me te kopen', zegt een tipgever. Een groep met slechts 66 leden. Hij hapte niet. 'Als ik de groep al weg zou doen, zou het naar iemand zijn met dezelfde liefhebberij. Ik vond dit persoonlijk nogal vreemd.'

Nog geen reactie Facebook

Het geld verdienen aan Facebook door een derde partij is verboden volgens de richtlijnen van het netwerk. Facebook heeft echter nog geen reactie gegeven over de handel in verkoopgroepen op het sociale netwerk, alleen dat ze 'in het algemeen optreedt tegen misbruik.'

De namen van de tipgevers zijn bekend bij de redactie.

