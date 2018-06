Omgekomen brandweerman uit Hoogezand wordt alsnog geëerd

Het gaat om namen van zes mensen die tussen 1945 en 2012 omkwamen tijdens of door de uitoefening (Foto: Brandweer.nl)

Ruim vijftig jaar na zijn dood is de naam van brandweerman Harm Groenewoud uit Hoogezand alsnog toegevoegd aan het Brandweermonument in Schaarsbergen.

Op dat monument staan de namen van alle brandweermensen die sinds de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen tijdens het uitoefenen van het brandweervak. Tot gisteren waren dat er 91.

Onbekend

Het monument werd opgericht in 2012. Op dat moment was er nog onvoldoende informatie beschikbaar over Groenewoud om hem op het gedenkteken bij te schrijven. Dat gold ook voor 5 andere brandweerlieden die tussen 1945 en 2012 om het leven kwamen.

Nieuwe informatie

Uit onderzoek door historicus Gerard Koppers is vast komen te staan dat de zes zijn overleden tijdens een uitruk. Sinds dinsdag staan er daarom niet 91, maar 97 op het monument.

Het plakkaat dat dinsdag werd onthuld op het Brandweermonument in Schaarsbergen (Foto: Frank Huizinga, IFV)

Hartaanval

Harm Groenewoud was ondercommandant van de brandweer. Op 9 september 1967 kreeg hij een hartaanval tijdens het blussen van een autobrand na een aanrijding tussen twee auto's op de Rijksweg Groningen-Nieuweschans, ter hoogte van Foxhol. Bij dat ongeluk vielen zes gewonden.

Eer

Groenewoud overleed ter plaatse, 62 jaar oud. Dat er een destijds een brandweerman was omgekomen was wel bekend, maar zijn naam niet meer. Door het werk van historicus Koppers krijgt Groenewoud alsnog de eer die hem toekomt.

Lees ook:

- Bijna zeventig jaar na zijn dood krijgt Lopster korporaal zijn heldenstatus