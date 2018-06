Groninger archeologen graven scheepswrak op: 'Dit is bijzonder groot'

'Dit is bijzonder groot en doet mijn hart sneller kloppen', zegt Yftinus van Popta, maritiem archeoloog van de Rijksuniversiteit Groningen.

De Groningse archeologen zijn woensdag in de Noordoostpolder begonnen met de opgraving van een vrachtschip uit het begin van de achttiende eeuw. 'Het is bijzonder dat het op deze plek gevonden is. In die tijd was het hier erg ondiep. Dit soort grote schepen zag je hier dan ook niet', vertelt Popta.

Waar het schip vandaan komt is nog niet bekend. Wel is servies gevonden met een Engels embleem.

Opmerkelijk

Het wrak is ten opzichte van eerdere vondsten groot. De meeste gevonden schepen zijn vaak zo'n 20 meter lang. Dit schip heeft een lengte van 30 tot 35 meter. De archeologen deden nog meer opmerkelijke vondsten.

Bewapend

'We hebben kanonskogels gevonden, wat er op wijst dat dit een bewapende koopvaarder moet zijn geweest', zegt Popta. 'Dat maakt ook de gevonden tonnen interessant. We gaan onderzoeken wat het schip daarin vervoerde.'

De vorm van het schip is nog goed te zien. Naast de bodem is ook een groot deel van de bakboordzijde aangetroffen, waarbij het onderste ruim en bovengelegen dek, inclusief geschutpoorten, nog aanwezig zijn.

Monnikenwerk

Het restaureren gebeurt grotendeels met de hand. Voor Popta en de studenten is dit een speeltuin. 'We zijn voorzichtig al het zand eruit aan het scheppen. Dit is heel speciaal om te doen. Het lijkt wat saai om zand te scheppen maar als je iets vindt dan is dat hartstikke leuk. En je weet nooit wat je tegen komt', zegt student Collin Janssen. Hij heeft al wat aardewerk scherven gevonden, maar hoopt nog op iets speciaals.

In 2016 is het schip gevonden. Een boer was bezig met ploegen toen zijn machine vastliep op het houtwerk.

Expositie

De opgraving duurt nog tot eind augustus. Het wrak ligt midden in een agrarisch gebied en is niet toegankelijk voor publiek.

In het gemeentehuis van Emmeloord wordt deze zomer een kleine expositie ingericht.

Lees ook:

- Oproep voor bescherming scheepswrakken: 'Ze geven heel veel informatie'

- RUG-onderzoekers zoeken naar schat aan informatie

- Onderzoek naar scheepswrakken in oostelijke Waddenzee

- Team RUG helpt mee met opgraven scheepswrak