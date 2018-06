Omgeving en bezoekerscentrum Reidehoeve ondergaan metamorfose

Het Groninger Landschap is voornemens het bezoekerscentrum en de omgeving in de Reiderwolderpolder grondig te aan te pakken.

In het gebouw gaat de huidige opstelling met informatie over het gebied veranderen, terwijl er een nieuwe film wordt getoond over de zeehondenpopulatie in het gebied.

'We gaan het verhaal in het bezoekerscentrum weer updaten', zegt directeur Marco Glastra van stichting Groninger Landschap.

'Veel strijd geweest'

'We gaan het verhaal vertellen over de Dollard onder de noemer strijdtoneel Dollard. Er is hier veel strijd geweest, er zijn hier ooit tientallen dorpen verwoest door de overstromingen, er is hier strijd geweest tijdens de oorlog en dieren hebben vandaag de dag strijd met de natuur. Dat willen we echt gaan vertellen.'

Bezoeker beter van dienst zijn

Buiten de Reidehoeve, zoals het bezoekerscentrum heet, worden bepaalde punten aangepakt om zo de bezoeker beter van dienst te kunnen zijn.

De nabijgelegen bunker, die dienst deed tijdens de Tweede Wereldoorlog, wordt bijvoorbeeld meer betrokken bij het bezoekerscentrum en haar rondleidingen.

'De Reidehoeve is straks veel meer dan alleen een bezoekerscentrum', vervolgt Glastra. 'We gaan er buiten wandelpaden, de vogelhut aanpakken en de bunker wordt opgeknapt. Je kunt straks ook weer in de bunker een kijkje nemen.'

Kosten

De investering in en rond de Reidehoeve bedraagt volgens Glastra zo'n 800.000 euro.