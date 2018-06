Deel dit artikel:











Klopjacht op autodieven: één aanhouding De politiehelikopter (Foto: Dennis Venema)

In de stad-Groninger wijk Vinkhuizen is woensdagmiddag een man aangehouden op verdenking van autodiefstal. Een tweede verdachte is nog voortvluchtig.

De politie zet onder meer een helikopter in bij de zoektocht. Gestolen auto gevonden De gestolen auto waarin de twee reden werd aangetroffen bij het Aquamarijnpad in Stad. De mannen hadden zich verschanst in natuurgebied Roege Bos.