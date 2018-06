Medewerkers Waterbedrijf in actie voor loonsverhoging

Medewerkers van Waterbedrijf Groningen hangen donderdagmorgen spandoeken op als protest tegen het uitblijven van een nieuwe cao.

Al meer dan een jaar wordt er onderhandeld over een nieuwe arbeidsovereenkomst voor de vijfduizend medewerkers van de verschillende waterbedrijven in Nederland. Het overleg is inmiddels gestrand.

Loonsverhoging

De bonden willen een loonsverhoging van 2,5 procent. Maar de werkgevers willen daar niet aan. Of er meer acties op stapel staan is niet duidelijk.