Usquerder nachtje in de cel na 'dreigtweet'

'Dit gaat je niet in de koude kleren zit. Het doet je wel wat. Dan zit je zomaar een nacht in de cel.' Oud-garagehouder en dichter Elze Schollema is er nog beduusd van. Hij werd maandagavond aangehouden naar aanleiding van een dreigtweet aan het adres van de politie.

Na nachtje cel is hij weer op vrije voeten. In die tweet vroeg hij zich af of er zou worden opgetreden als er brand zou worden gesticht bij een NAM-locatie. Er daarbij op wijzend dat tegen diezelfde NAM niet wordt opgetreden.

Overleg met het OM

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de tweet aanleiding was voor overleg met het Openbaar Ministerie. 'Toen hebben we geconcludeerd dat dit niet is te tolereren, waarna we tot aanhouding zijn overgegaan.'

Volgens Schollema gebeurde dat met veel onnodig machtsvertoon. 'Er was zelfs een hondenbrigade bij. Dan schrik je wel. Ik ben nog steeds zwaar onder de indruk. Is dat nou nodig?' Vraagt hij zich af.

'Standaardprocedure'

Volgens de politiewoordvoerder gaat het om een standaardprocedures. 'Dit betekent dat er twee rechercheurs polshoogte komen nemen, samen met twee agenten voor de aanhouding.'

'Verder was er ook een ICT-specialist, omdat we ook zijn computer in beslag wilden nemen. Er was voor de zekerheid ook een hondenbegeleider bij, omdat bekend was dat de verdachte een hond heeft.'

Slachtoffers worden aangehouden, maar de dader loopt vrij rond Elze Schollema - Ex-garagehouder Usquert

Boos over aanhouding

Schollema is nog steeds boos over de aanhouding: 'Slachtoffers van de gaswinning worden door de politie meegenomen, maar de dader loopt nog vrij rond. Zo gaat dat al jaren in Groningen.

De Usquerder strijdt al jaren met de NAM over de schade aan zijn huis en bedrijfspand. Eerder besloot hij te stoppen met het garagebedrijf, omdat het gevecht ten koste van zijn gezondheid gaat.

OM moet besluit nemen

Het is nog niet duidelijk wat hem nu te wachten staat. 'Het openbaar ministerie moet nog een besluit nemen. Dat wachten we af. Maar ik ben alvast wel bezig met aan advocaat, want dit klopt van geen kant,' vindt hij.

Lees ook:

- Garagehouder: 'Ik heb 't er hail stoer mit'

- Bevingsellende nekslag voor Usquerder garagehouder