De messen worden geslepen voor het gasdebat in de Tweede Kamer. 'Minister Wiebes kan zijn borst natmaken voor het debat van morgen', zegt verslaggever Mario Miskovic in Noord Vandaag.

De inmiddels ex-Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders gaf uitleg over zijn besluit om ermee te stoppen. En van wat hij zei, werd PvdA-Kamerlid Henk Nijboer niet vrolijk. 'Ik ben geschrokken dat de NAM nog steeds mee beslist. Mensen zijn daar hartstikke zat van, ikzelf ook als Groninger.'

'Volksverlakkerij', noemt gedupeerde Hanneke Heerema het. Ze is een van de mensen die met de bus naar Den Haag gaan om het debat te volgen. 'Het ene wordt gezegd en het andere wordt gedaan. Dat treft je in je ziel.'

Al lang geen vieze handen meer

Er komt extra geld voor de vmbo-techniekscholen. En dat is nodig ook, zegt Peter Holsappel, directeur vmbo van het Gomarus College in Stad. 'We zitten nu in een neerwaartse spiraal, met deze middelen kunnen we stevig investeren.'

'Aan techniek kleeft nog het imago van vieze handen, maar dat is helemaal niet meer zo', vertelt Alex Diepstra, docent techniek.

'De school van nu lijkt al lang niet meer op de school van vroeger. En er is ook ontzettend veel werkgelegenheid', prijst Holsappel het vak aan.

'Je maakt echt iets en je ziet ook wat je maakt'

Kamal Beudeker heeft de keuze voor techniek al gemaakt: hij wil lasser worden. 'Je maakt echt iets en je ziet wat je maakt.' In de studio geeft hij een demonstratie van zijn kunnen.

