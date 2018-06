Stad hoopt nog altijd op WK wielrennen

De gemeente Groningen wil nog altijd maximaal één miljoen euro op tafel leggen voor de organisatie van het WK wielrennen in 2020. Dat heeft wethouder Paul de Rook (D66) woensdagmiddag laten weten tijdens de raadscommissie onderwijs en welzijn.

Provinciale Staten van Groningen en Drenthe hebben onlangs laten weten vooralsnog niet te investeren in het WK. De provincies zouden gezamenlijk zo'n 11 miljoen euro ophoesten om het evenement te organiseren. Groningen wees de investering af, waarop Drenthe besloot het niet in stemming te brengen. Daarmee staat het WK wielrennen in Groningen en Drenthe op de tocht.

Wethouder blijft hopen

Ondanks het besluit van de Groninger provinciebestuurders hoopt wethouder De Rook nog altijd op een WK. 'Helaas heeft Provinciale Staten een ander besluit genomen', zegt hij.

'Zolang er nog geen definitief afscheid is genomen van het WK in onze regio zullen we het bod handhaven.' De stad is bereid om de start van de tijdritten van het tiendaagse wielerevenement te organiseren.

Lees ook:

- Organisatie geeft droom WK-wielrennen in Noorden niet op

- Drenthe trekt voorstel vijf miljoen euro steun voor WK wielrennen 2020 terug

- Organisator WK wielrennen: 'Het is een hele zwarte dag'

- Provincie legt geen geld neer voor WK wielrennen in 2020