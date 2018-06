Volgend jaar Samenloop voor Hoop in Midden-Groningen

In 2019 vindt er opnieuw een Samenloop voor Hoop plaats in Midden-Groningen. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

Dat gebeurde eerder in 2016, toen werd er ruim 100.000 euro opgehaald. Ook in 2014 vond een Samenloop voor Hoop plaats in de inmiddels gefuseerde gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Vergetelheid

'Kanker is een onderwerp dat nooit uit de vergetelheid mag raken', zegt voorzitter Frans Luijckx. 'Er is een enorme saamhorigheid tijdens de Samenloop, elkaar een hand en een schouder bieden is dan heel mooi.'

Bovendien hoopt Luijckx ook volgend jaar weer veel geld op te halen. Hij wil het bedrag van twee jaar geleden, toen er 100.000 euro werd opgehaald, in ieder geval evenaren. 'Maar we hopen er overheen te gaan', zegt de voorzitter.

Oldambt

De Samenloop voor Hoop is een wandelestafette met als doel om geld op te halen voor kankeronderzoek. Afgelopen weekend werd de Samenloop voor Hoop nog in de gemeente Oldambt gehouden. Die leverde 92.600 euro op.

De Midden-Groningse Samenloop voor Hoop vindt op zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019 plaats in het Gorechtpark in Hoogezand.

