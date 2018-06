Gerjan Kelder zwaait na 9 jaar af als fractievoorzitter voor de Partij voor de Dieren

Fractievoorzitter Gerjan Kelder van de Partij voor de Dieren in de Groninger gemeenteraad stelt zich niet opnieuw verkiesbaar als lijsttrekker. Zijn opvolger wordt Kirsten de Wrede, die is op dit moment fractievoorzitter van de partij in de Groninger provinciale staten.

'In 2010 had ik de eer om het allereerste raadslid voor de Partij voor de Dieren (PvdD) in de gemeente Groningen te zijn', laat Kelder weten. 'Dan heb ik straks dus 9 jaar de partij vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Het is een mooie taak, maar het is tijd om in januari het stokje over te dragen', aldus Kelder in een verklaring.

Nieuwe gemeenteraad in januari

In januari zal de nieuwe gemeenteraad worden geïnstalleerd. Vanaf dat moment zal de gemeente Groningen uitgebreid zijn met de gemeente Ten Boer en Haren. De Eerste Kamer moet nog een definitief besluit nemen over die uitbreiding.

De nieuwe kandidatenlijst van de PvdD moet nog openbaar worden gemaakt. Duidelijk is dat de nummer 1 positie in handen zal zijn van Kirsten de Wrede, nummer 2 op de lijst is Wesley Pechler. Op dit moment is hij al actief als commissielid in de gemeente Groningen.