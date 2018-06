Deel dit artikel:











Motorrijder belandt in de sloot in Den Ham De motorrijder raakte door onbekende oorzaak van de weg (Foto: De Vries Media)

Een motorrijder is woensdag aan het eind van de middag in de sloot beland langs de Lageweg in Den Ham.

De man verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en raakte naast de weg. De hulpdiensten inclusief de traumahelikopter rukten massaal uit. Het slachtoffer kroop op eigen kracht op de wal. Hij is onderzocht door ambulancemedewerkers. Voor zover bekend vielen zijn verwondingen mee.