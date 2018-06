Lentis ziet in drie jaar tijd bijna 40 psychiaters vertrekken

De afgelopen drie jaar zijn er 37 psychiaters vertrokken bij GGZ-instelling Lentis. Dat is bijna de helft van het aantal psychiaters dat nu voor de instelling werkt. Het verloop heeft onder meer te maken met onvrede over het beleid.

Daarnaast verlaten de psychiaters de instelling om zich later in te laten huren als zelfstandige ondernemer.

Strategie

'Een deel van die groep is het niet eens met onze strategie en hoe onze zorg is georganiseerd', zegt bestuursvoorzitter Martin Sitalsing. Lentis wil meer ambulante zorg leveren, en dus minder binnen de muren van de zorginstelling. Daar kunnen meerdere vertrokken psychiaters zich niet in vinden.

Gemiddeld vertrekt dus elke maand een psychiater. Een deel van de vertrokken psychiaters heeft moeite met de crisisdienst. 'Dat is een zware dienst, waarbij je 24 uur per dag inzetbaar bent. Ik geef het je te doen', zegt Sitalsing.

Onvrede over gemeentebeleid

De redenen voor vertrek liggen niet alleen binnen de muren van Lentis. Sinds de jeugdzorg sinds 2015 de verantwoordelijkheid is van gemeenten, hebben meer kinderpsychologen het idee dat ze hun werk niet goed kunnen doen, denkt Sitalsing.

De beroepsgroep heeft te maken met steeds veranderende regelgeving. Specialisten in het veld herkennen die problematiek: door veranderingen in de zorg zijn er psychiaters die hun werk niet aantrekkelijk vinden.

Al langer problematische tekorten

In de geestelijke gezondheidszorg kampen aanbieders al langer met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Vorig jaar maakte Lentis nog bekend dat tekort tegen te willen gaan met vaste contracten.

Nu ziet Lentis psychiaters vertrekken omdat ze het aantrekkelijker vinden om uit dienst te gaan, om zich vervolgens als zelfstandig ondernemer in te laten huren.

Van de 82 psychiaters, worden er inmiddels 26 als ZZP'er ingehuurd. Daar is Lentis niet blij mee: 'We zien liever dat onze mensen in vaste dienst blijven. Dat is beter voor de binding met het bedrijf en ook goedkoper', zegt Lentis woordvoerder Gerke Terpstra. 'Maar we hebben er begrip voor dat men andere keuzes maakt.'

Langere wachttijden

Het aanhoudende tekort aan psychiaters en gz-psychologen is een van de redenen voor de oplopende wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg.

Vooral bij het Autismeteam Noord Nederland lopen de wachttijden hoog op. 'Dat is een zorgelijke situatie', zegt Terpstra. 'We hebben daar zowel een tekort aan behandelaren, maar ook te maken met steeds meer complexe problematiek.'

Om die problemen tegen te gaan probeert Lentis de arbeidsmarkt te stimuleren en het beroep interessant te maken. 'Dit is echt specialistisch werk, als je voldoet aan de eisen, dan kunnen mensen snel bij ons aan het werk', zegt Terpstra. Maar, erkent hij, 'dat zijn geen korte termijn oplossingen.'

Terpstra is overigens hoopvol over het aantal vertrekkende psychiaters. 'We hebben de indruk dat het aantal vertrekken is gestabiliseerd. Volgens mij kunnen we voorzichtig concluderen dat de mensen die nu bij ons werken, hier ook graag willen blijven werken.'

Lees ook:



- Lentis ontslaat bestuurder Bruinsma

- Lentis schrijft na miljoenentekort weer zwarte cijfers