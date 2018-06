Winnaar NAM-wedstrijd: wind en zonne-energie in zoutkoepels

Wind- en zonne-energie kan in de toekomst worden opgeslagen in zoutcavernes. Dat kan dankzij een vinding van het Engelse concern Store Electric.

Store Electric is de winnaar van de NAM70 Challenge, waar bedrijven door de Nederlandse Aardolie Maatschappij werden uitgedaagd om te komen met oplossingen voor het grootschalig opslaan van duurzame energie op weg naar een overgang naar ene tijdperk zonder fossiele brandstoffen.

Via hoge druk wordt overtollige wind- en zonne-energie opgeslagen in zoutkoepels voor de momenten dat het niet waait of de zon niet schijnt.

Store Electric wint 50.000 euro met de vinding.

