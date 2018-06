Deel dit artikel:











Bewoners puffen en zweten in hete woningen in Stad De bewoners die het warm hebben (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

Zuchten, puffen en zweten. Een aantal bewoners van een flat aan de Kraanvogelstraat in Groningen is de hitte in hun appartement meer dan zat. Het gaat om huurders van Nijestee met een lichamelijke beperking. Ze kunnen niet goed tegen de tropische temperaturen binnenshuis.

'We kunnen hier gewoon niet leven, het is hier harstikke warm. 32 tot 35 graden in de zomer', zegt Marja Dupker. 'Ik vind dit niet fijn.' Ze heeft last van haar hart, de warmte helpt niet mee. 'Dan kan je het niet volhouden in die warmte.' Slapeloze nachten Karin Ploegstra heeft er zelfs slapeloze nachten van. 'Je hebt hoofdpijn en wordt misselijk. En heel erg moe van de warmte.' Reactie Nijestee Nijestee zegt dat er maar één bewoner een officiële melding heeft gedaan. Aan die bewoner zijn excuses aangeboden. Nijestee belooft zo snel mogelijk vervolgstappen te zetten. Met de andere bewoners zal de verhuurder ook zo snel mogelijk contact opnemen. Zonnewering of airco De fracties van de SP en 100% Groningen in de raad hebben vragen over de kwestie gesteld aan de wethouder. Ze willen dat er zonnewering komt aan de buitenkant van het gebouw, of airco binnen.