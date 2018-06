Beheerders Marktplaats van het Noorden veranderen naam Facebookgroep: Marktplaats Amsterdam

De beheerders van de facebook-verkoopgroep Marktplaats van het Noorden hebben de naam van de groep veranderd naar Marktplaats Amsterdam >> Almere > Regio.

Dat doen de beheerders na de berichtgeving van RTV Noord, waarin aan de kaak wordt gesteld dat de beheerders nu geld vragen aan iedereen die meerdere advertenties wil plaatsen. Ook blijkt dat de ondernemers achter de opgekochte pagina een schimmig verleden hebben.

'Kan ons niet schelen'

'Met zulke stukjes over ons, veranderen we de naam van de groep gewoon voor iets in Noord-Holland. Verplaatsen we hem gewoon naar Amsterdam. Kan ons niet schelen', zegt paginabeheerder Willem de Haan tegen RTV Noord.

Automatisch lid van Amsterdam-groep

De facebook-verkoopgroep Marktplaats van het Noorden telde zo'n 130.000 leden uit overwegend Groningen, Drenthe en Friesland. Die zijn automatisch lid gebleven nu de groep een nieuwe naam heeft. Zo'n duizend leden stapten uit de groep na de berichtgeving.

Ruim honderd groepen in handen

Op Facebook zijn talloze groepen aanwezig waarop je spullen kan verkopen, ruilen en weggeven. De beheerders achter voormalig Marktplaats van het Noorden, Hans Burink en Willem de Haan (ook werkzaam onder de aliassen Wikje de Haan en Sjouke Leistra), hebben al dan niet met mede-ondernemers ruim honderd zulke facebookgroepen opgekocht en in het bezit. Ze zijn bovendien op jacht naar nog meer pagina's, blijkt uit gesprekken van RTV Noord met tipgevers.

Lees ook:

- Oud-beheerders Marktplaats van het Noorden: 'We werden er gewoon uitgegooid'

- Geld betalen voor Marktplaats van het Noorden? Facebook weet van niks

- 'Betalen voor Facebookgroepen is identiteitsfraude'