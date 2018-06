Deel dit artikel:











Verwarde man overmeesterd en afgevoerd door arrestatieteam in Stad (Foto: Patrick Wind / 112Groningen)

De politie is woensdagavond met groot materieel opgeroepen voor een verwarde persoon aan de Siebold Sissinghlaan in Groningen, in de wijk Van Starkenborgh.

De woning was enige tijd omsingeld door de politie. Ook waren leden van een arrestatieteam aanwezig. De politie is enige tijd met de man in onderhandeling geweest. Rond elf uur in de avond was de man overmeesterd en werd hij afgevoerd door het arrestatieteam. Omwonenden vertellen tegen verslaggever Peter Steinfort dat het gaat om een verwarde man die zich had opgesloten in een woning. De man zou onder invloed zijn van drugs en de politie hebben bedreigd met een mes. Een woordvoerder van de politie wilde vooralsnog niet ingaan op vragen over dit incident.