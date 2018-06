Politie Orkest Noord-Nederland verlaat Groningen na ruim 90 jaar

91 jaar lang had het Politie Orkest Noord-Nederland zijn onderkomen in Groningen. Donderdag komt daar een eind aan,. met de verhuizing naar het Opleidings- en Trainingscentrum van de politie in Zuidlaren.

'Vanuit historisch oogpunt is het jammer', vertelt orkestleider en assistent-dirigent Reinder Klei. 'Het was altijd verbonden aan de stad en de provincie Groningen. Maar dat neemt niet weg dat we altijd beschikbaar blijven voor de stad', verzekert Klei.

Twee redenen

De verhuizing heeft twee belangrijke reden, vervolgt Klei. 'We deelden ons pand met het Gruno's Postharmonie. En dat gebouw maakt onderdeel uit van de herinrichting stationsgebied, dus het gaat tegen de vlakte. We hebben dus eigenlijk geen dak meer boven ons hoofd.'

De tweede reden die Klei noemt, is dat het orkest graag weer op een politielocatie actief wilde zijn. 'Dat hebben we jaren gedaan en dat was een grote wens.'

Sportzaal

Er volgde een zoektocht door heel Noord-Nederland, om uiteindelijk in Zuidlaren uit te komen. 'We wilden wel graag een beetje centraal zitten, zodat het voor onze leden ook goed te bereizen is', vertelt Klei.

Bovendien is het onderkomen op het Trainingscentrum wel 'een stap vooruit'. 'We kunnen hier prima spelen. Het is een deel van de sportzaal, die akoestisch is aangepast. Dat is niet alleen prettig voor ons, maar ook voor de docenten die hier lesgeven. Die kunnen zich zo goed verstaanbaar maken', aldus Klei.

