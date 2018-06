Facebook-verkoopgroep 'Marktplaats van het Noorden' op zwart

De pagina Marktplaats van het Noorden is niet meer bereikbaar (Foto: RTV Noord)

Sinds donderdagochtend is de Facebook-verkoopgroep 'Marktplaats van het Noorden' onbereikbaar.

Of Facebook de pagina heeft gesloten of dat de beheerders van de pagina zelf de pagina uit de lucht hebben gehaald, is niet bekend.

Tegen de regels

Woensdag kwam de marktplaats met 130.000 leden in opspraak nadat bleek dat ondernemers Hans Burink en kompaan Sjouke Leistra tegen de regels in geld vroegen voor advertenties.



Nadat RTV Noord berichtte over de dubieuze praktijken van de beheerders veranderden zij de naam in 'Marktplaats Amsterdam >> Almere > Regio'. Het kwam de eigenaren op veel kritiek te staan.

'Identiteitsfraude'

De ondernemers hebben naar eigen zeggen 'meer dan 100' Facebook-verkoopgroepen in bezit waar gehandeld kan worden. Enkele weken terug moesten die gebruikers opeens betalen voor advertenties.



Betalen kon via een externe website van de ondernemers met logo's van Facebook. 'Identiteitsfraude en tegen de regels van Facebook', zei ICT-advocaat Harry Smeltekop daar woensdag over tegen RTV Noord.

Fraudehelpdesk

De advocaat adviseerde leden om de pagina te rapporteren en melding te maken bij de Fraudehelpdesk. Meerdere gebruikers lieten via de pagina weten gehoor te geven aan die oproep.



Door 12 euro te betalen zouden gebruikers 'onbeperkt advertenties kunnen plaatsen in 120 Facebook-verkoopgroepen'. Facebook wist van niets en het lijkt er nu dus op dat de pagina is verwijderd.

Meer groepen offline

Inmiddels lijkt het erop dat niet alleen 'Marktplaats van het Noorden', maar ook andere verkoopgroepen die zijn gelieerd aan de beheerders offline zijn gehaald. Dat zou kunnen duiden op een grote schoonmaak van Facebook afgelopen nacht.

