Inspectie: 'Treant moet sluiting verloskunde beter onderbouwen'

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vindt dat zorggroep Treant het voorgenomen besluit om de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde te sluiten in Stadskanaal en Hoogeveen, beter moet onderbouwen.

Dat blijkt uit een brief van zorgminister Bruno Bruins. De inspectie vindt dat de eventuele sluiting ook invloed heeft op de andere (perinatale) afdelingen van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal en het Bethesda in Hoogeveen. 'De consequenties in termen van kwaliteit en veiligheid [..]blijven onderbelicht.'

Aanvullende informatie

Ook wil de inspectie duidelijker van Treant horen hoeveel zwangeren door de voorgenomen sluiting naar een ander ziekenhuis moeten. 'De IGJ heeft Treant laten weten deze informatie tegemoet te willen zien alvorens Treant een definitief besluit neemt', aldus de minister in de brief aan de Tweede Kamer.

45 minuten-norm

Verder laat minister Bruins weten dat de eventuele sluiting van de afdelingen in Stadskanaal en Hoogeveen geen invloed heeft op de zogeheten '45-minutennorm'. Deze houdt in dat iedereen binnen drie kwartier op een afdeling verloskunde moet kunnen zijn.

Daarnaast benadrukt Bruins dat de zorgaanbieders en -verzekeraars in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor het organiseren van zorg in de regio.

